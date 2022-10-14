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    СНГ превратилось в авторитетную международную структуру - глава МИД РК

    14 Октября 2022, 15:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Главы стран Содружества Независимых Государств во время прошедшего заседания совета отметили настрой на укрепление многостороннего сотрудничества. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как вы знаете, в этом году Казахстан председательствует в органах Содружества Независимых Государств. Поэтому нам выпала честь принимать сегодня в Астане саммит СНГ. Подходы нашей страны к развитию взаимодействия в рамках этого объединения всем хорошо известны. Республика Казахстан рассматривает углубление сотрудничества в формате СНГ как одно из приоритетных направлений в своей внешней политике», - сказал Мухтар Тлеуберди в ходе брифинга для журналистов на полях заседания Совета глав государств СНГ.

    Министр напомнил, что Казахстан стоял у истоков создания этой организации. 21 декабря 1991 года в городе Алматы была принята декларация, утвердившая цели, принципы деятельности Содружества Независимых Государств. Этим документом, по словам главы МИД Казахстана, был заложен прочный фундамент многостороннего интеграционного взаимодействия.

    «Сегодня спустя три десятилетия с уверенностью можно констатировать, что СНГ превратилось в авторитетную международную структуру, которая обеспечивает поступательное развитие государств-участников на основе принципов взаимопонимания и учета интересов друг друга. За эти годы общими усилиями в СНГ созданы действенные механизмы кооперации, сформирована солидная нормативно-правовая база, доработан уникальный опыт практически во всех сферах сотрудничества. В ходе состоявшегося саммита главы государств вновь подтвердили востребованность этой организации, отметили настрой на укрепление многостороннего сотрудничества, подчеркнули необходимость дальнейшего повышения эффективности деятельности СНГ», - подчеркнул М. Тлеуберди.

    «В ходе своего выступления Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подвел основные итоги председательства нашей страны в Содружестве, а также выдвинул ряд практических инициатив», - добавил глава внешнеполитического ведомства.

    Также министр проинформировал, что в целях углубления торгово-экономического сотрудничества на пространстве СНГ сегодня принято решение об активизации работы над проектом соглашения о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществления инвестиций.

    Ранее сообщалось, что под председательством Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета глав государств-участников СНГ в узком составе.


    Фото:gov.kz

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    СНГ МИД РК Мухтар Тлеуберди
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