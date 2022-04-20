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    Снежный шторм в США оставил более 300 тыс. потребителей без электричества

    20 Апреля 2022, 11:54

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Весенний шторм вызвал перебои в подаче электроэнергии во всех штатах на северо-востоке США, где в некоторых местах выпало несколько сантиметров снежного покрова, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Британский телеканал BBC сообщает, что около 300 тыс. потребителей остались без электричества, 200 тыс. из них в штате Нью-Йорк.

    На юге, в штате Вирджиния, жители, которые с нетерпением ждали весны, вместо этого были встречены зимними порывами ветра.

    Несколько других северо-восточных штатов получили предупреждение о шторме от Национальной метеорологической службы.

    Были опасения, что сильный мокрый снег может повалить ветви деревьев, а NWS предупреждает о порывах ветра до 64 км в час. Власти Нью-Йорка заявили, что люди должны стараться держаться подальше от дорог, если это возможно.

    В городе Бингемтон штата Нью-Йорк был установлен двухдневный рекорд апреля, когда по состоянию на утро вторника выпало 36,8 см снега. В городе Вирджил, штат Нью-Йорк, выпало 18 дюймов снега, что достигло самого высокого уровня прогнозируемого снегопада.

    В столице штата Нью-Йорк - Олбани прошел снегопад. Он вызвал многочисленные дорожно-транспортные происшествия в Пенсильвании, где в некоторых местах выпало до 8 дюймов снега. В некоторых частях Западной Вирджинии, западной Вирджинии и Мэриленда выпало около 6 дюймов снега, что вызвало заторы на автомагистралях в регионе.

    В прибрежных городах, таких как Бостон и Нью-Йорк, прошли проливные дожди с сильными порывами ветра.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

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