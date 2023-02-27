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    Снежный шторм в Калифорнии оставил сотни тысяч домов без электричества

    27 Февраля 2023, 15:06

    САКРАМЕНТО. КАЗИНФОРМ – В эти выходные в Калифорнии наблюдались массовые отключения электроэнергии, наводнения и закрытие как автомагистралей, так и пляжей из-за редчайшего зимнего шторма, обрушившегося на штат, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Более 120 тысяч человек — многие из них в районе Лос-Анджелеса — остались без электричества после нескольких дней сильных ветров.

    Главная автомагистраль с севера на юг на Западном побережье штата остается закрытой в гористой части, известной как Виноградная лоза.

    Шторм, который должен ослабнуть на неделе, является одним из самых сильных, обрушившихся на Калифорнию.

    Безжалостные ветры повалили деревья и повредили линии электропередач.

    В субботу все пляжи были закрыты на несколько часов из-за ударов молнии в округе Лос-Анджелес, сообщают местные власти.

    Национальная метеорологическая служба вынесла предупреждение о проливных дождях и грозах над Южной Калифорнией, а также возможном снеге над Северным межгорным регионом и Северной Калифорнией.

    Жителей столицы штата Сакраменто предупредили, чтобы они воздерживались от поездок с воскресенья по среду, когда снова начнутся дожди и снег.

    Сообщений о погибших или пострадавших в результате шторма пока не поступало.

    На прошлой неделе Казинформ уже сообщал о снежном шторме, прогнозируемом в Лос-Анджелесе, городе, известном своими пальмами и залитыми солнцем бульварами.

    В Сан-Франциско 24 февраля был побит 132-летний рекорд низкой температуры, термометр опустился до 4°C в пятницу утром.

    По данным CNN, метеорологи уже предупреждают о новом снежном шторме, который должен принести еще больше дождя и снега на запад США. Вплоть до вторника в Скалистых горах возможно выпадение дополнительного снега. Снежные бури создадут опасные или невозможные условия для передвижения по западным горным хребтам на этой неделе.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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