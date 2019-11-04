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Снежный плен: эвакуировано 31 человек, вызволено 50 машин в Актюбинской области
4 Ноября 2019 17:30
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эвакуировано 31 человек, вызволено 50 машин в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.
«Принятыми мерами в пункты обогрева эвакуировано 31 человек, из затора вызволено 50 машин. В настоящее время в снежном плену остаются около 50 автотранспортных средств», - говорится в сообщении.
Отмечается, около 100 машин отправились самостоятельно.
Ранее сообщалось, из-за снежных заносов в Актюбинской области образовалось скопление около 200 машин. Эвакопункты организованы и развернуты в близлежащих населенных пунктах.
Ключевые слова: Актюбинская область,
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