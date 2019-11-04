Снежный плен: эвакуировано 31 человек, вызволено 50 машин в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эвакуировано 31 человек, вызволено 50 машин в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КЧС МВД РК.

«Принятыми мерами в пункты обогрева эвакуировано 31 человек, из затора вызволено 50 машин. В настоящее время в снежном плену остаются около 50 автотранспортных средств», - говорится в сообщении.

Отмечается, около 100 машин отправились самостоятельно.

Ранее сообщалось, из-за снежных заносов в Актюбинской области образовалось скопление около 200 машин. Эвакопункты организованы и развернуты в близлежащих населенных пунктах.







