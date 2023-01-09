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    Снежный патруль организовали карагандинские волонтеры

    9 Января 2023, 21:56

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в первые дни января выпало много снега. Молодежь организовала акцию «Снежный патруль», чтобы помочь одиноким пожилым людям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Карагандинские волонтеры убирают снег во дворах. Присоединиться к акции могут все желающие.

    Кроме того, волонтеры решили поддержать работников коммунальных служб, занятых на уборке снега в областном центре. Они доставили им горячий чай.

    Контактный телефон для тех, кому нужна помощь: (8-7212) 400-871.

    А молодежь Шахтинска организовала «Снежную вахту», и очищает от снега дворы домов одиноких пожилых людей, ветеранов, тружеников тыла, людей с ограниченными возможностями и других представителей социально уязвимых групп населения.

    Акция «Снежная вахта» продлится до 1 марта.

    «Это ежегодная акция. К мероприятию подключились наши волонтеры, активная молодежь и неравнодушные жители. Рассылку по чатам сделали, чтобы охват был больше. Уже порядка 10 семьям мы помогли, больше 30 волонтеров подключились к работе.Призываем всех принять активное участие в этой акции!» – сказал руководитель МРЦ Шахтинска Жасулан Хамитов.



    Фото: МРЦ Карагандинской области

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Общество Молодежь
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