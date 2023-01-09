Снежный патруль организовали карагандинские волонтеры

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области в первые дни января выпало много снега. Молодежь организовала акцию «Снежный патруль», чтобы помочь одиноким пожилым людям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинские волонтеры убирают снег во дворах. Присоединиться к акции могут все желающие.

Кроме того, волонтеры решили поддержать работников коммунальных служб, занятых на уборке снега в областном центре. Они доставили им горячий чай.

Контактный телефон для тех, кому нужна помощь: (8-7212) 400-871.

А молодежь Шахтинска организовала «Снежную вахту», и очищает от снега дворы домов одиноких пожилых людей, ветеранов, тружеников тыла, людей с ограниченными возможностями и других представителей социально уязвимых групп населения.

Акция «Снежная вахта» продлится до 1 марта.

«Это ежегодная акция. К мероприятию подключились наши волонтеры, активная молодежь и неравнодушные жители. Рассылку по чатам сделали, чтобы охват был больше. Уже порядка 10 семьям мы помогли, больше 30 волонтеров подключились к работе.Призываем всех принять активное участие в этой акции!» – сказал руководитель МРЦ Шахтинска Жасулан Хамитов.









Фото: МРЦ Карагандинской области



