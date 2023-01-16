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    Снежный фестиваль прошел в Астане

    16 Января 2023, 11:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 15 января, на лыжероллерной трассе Центрального парка столицы состоялись детские соревнования по лыжным гонкам в рамках зимнего праздника - Всемирного дня снега, передает МИА «Казинформ» со сыслкой на сайт акимата города.

    «Детский фестиваль проходит под эгидой Международной лыжной федерации, в столице Казахстана он проводится с 2012 года. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 250 юных лыжников в возрасте от 2 до 18 лет», – сказала пресс-секретарь городского управления спорта Мадина Айткалиева.

    Для юных лыжников и болельщиков организовали веселую разминку, дискотеку, игровые старты, катание на банане и тюбингах.

    Победители и призеры были определены по личному результату на дистанции во всех возрастных группах и награждены призами и дипломами соответствующих степеней.

    Триумфаторы были определены в категориях: детский спринт (по полному финишу), масс-старт (по полному финишу всех забегов), гонка на выбывание (по полному финишу всех забегов).


    Фото: пресс-служба акимата г.Астаны
    Астана Спорт Общество
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