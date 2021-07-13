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    Снежный барс снова в объективе фотоловушки

    13 Июля 2021, 10:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Снежный барс снова попал в объектив фотоловушки. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Самал Ибраева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В национальном парке «Көлсай көлдері» недавно на фотоловушку попал снежный барс. Стоит отметить, что в прошлом году фотоловушка парка запечатлела «краснокнижных» хищников дважды: в июне — самку с двумя детенышами, в октябре — двух барсенков», - поделилась пресс-секретарь Минэкологии.

    По информации парка, на его территории замечены всего 16 особей снежного барса. Численность животных показывает стабильность.

    Напомним, что снежный барс (Uncia uncia Schreber, 1775) занесен в Красную книгу Казахстана. В нашей стране обитают 120-130 особей, в мире - не более 7 тыс. Одним из современных методов учета и мониторинга численности этого хищника является применение фотоловушек, которые устанавливаются в местах их переходов. Используется более 150 фотоловушек.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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