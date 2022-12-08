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    Снежный барс попал на видео в Иле-Алатауском нацпарке

    8 Декабря 2022, 10:10

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Иле-Алатауском нацпарке сняли на видео снежного барса, передает МИА «Казинформ».

    Видео и фото с отпечатками следов животного опубликованы на странице нацпарка в Instagram.

    В сентябре т.г. заведующий лабораторией териологии центра мониторинга снежного барса, член Wildlife Without Borders Алексей Грачев заявил, что в радиусе 30 км от Алматы обитают 23 снежных барса, из них пять – непосредственно в черте города. Он отметил, что в Казахстане находится периферийная северо-западная часть мирового ареала снежного барса. С середины XX века численность ирбиса в нашей стране стала заметно сокращаться, и уже к 1980-м годам она упала до 200 особей. В настоящее время в стране обитает приблизительно 140-180 снежных барсов.

    Иле-Алатауский государственный национальный природный парк расположен к югу от города Алматы на северном макросклоне Заилийского Алатау. Природные условия нацпарка очень разнообразны, что дает возможность существовать здесь большому количеству видов животных. По данным администрации нацпарка, мир позвоночных включает в себя около 270 видов и подвидов животных: 48 видов млекопитающих, более 200 – птиц, 8 – рептилий, 4 – амфибии и 8 видов рыб.


    Кадр из видео
    Алматинская область Видео Животные
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