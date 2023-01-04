Снежные заносы и метели: как в Казахстане борются с последствиями непогоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из-за сильного бурана, гололеда и плохой видимости было объявлено штормовое предупреждение во всех регионах Казахстана. По последним данным, в связи с ухудшением погодных условий закрыты 65 участков автодорог, из них 35 республиканского и 30 областного значения. Создан республиканский штаб по ликвидации ЧС на дорогах в крупных городах и регионах Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Закрытие дорог из-за непогоды в регионах страны

3 января в связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом, сильным ветром и ограниченной видимостью республиканские автотрассы были закрыты в семи регионах страны: в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской и Туркестанской областях.

В Астане закрыли выезды из города из-за ухудшения погодных условий.

С наступлением метели уже вчера в ряде регионов страны жителей призвали воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

В тот же день все дороги закрыли из-за непогоды в Абайской области.

Между тем резкое ухудшение погодных условий для дорожного движения наблюдалось и на территории Жамбылской области. В связи с этим было закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог областного значения Б. Момышулы – Колтоган – Кошкарата – Кызтоган с 27 по 76 км, Куюк – Карабастау – Каратау – Жанатас – Саудакент с 107 по 149 км. Также закрыта трасса республиканского значения на участке Тараз – Шымкент с 534 по 593 км.

Уже вчера сообщалось, что за сутки 27 человек спасли из снежного плена в Туркестанской области. В аварийно-спасательной операции были задействованы 11 сотрудников и две единицы техники ДЧС.

Автодороги остаются закрытыми в девяти областях страны.

По состоянию на 08:00 часов из-за непогоды сегодня были закрыты 109 участков автодорог, из них 41 республиканского и 68 областного значения.

По предоставленным данным МЧС, в связи с ухудшением погодных условий – из-за метели, плохой видимости, гололеда, днем были закрыты 65 участков автодорог, из них 35 республиканского и 30 областного значения.

По сообщению ведомства, на блок-постах скопилось более 1 тысячи единиц автотранспортных средств.

За сутки спасательными подразделениями спасено и эвакуировано 725 человек, в том числе, 137 детей, отбуксировано 124 единиц техники.

Уже стало известно, что несколько автомобильных дорог, закрытых ранее из-за сильной метели, открыли для проезда в Алматинской и Жетысуской областях.

Как спасают застрявших на дорогах граждан

Для эвакуации населения на закрытых участках автодорог подготовлены пункты временного обогрева, а также находятся в готовности 200 единиц техники для эвакуации. В пунктах временного обогрева находятся более 200 человек, из них 16 детей.

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 232 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, также посредством мобильного приложения «Darmen» направлено 114 уведомлений.

Всего в аварийно-спасательных работах задействовано 4163 человекf и 1343 единицы техники МЧС, МИО и МВД. Дорожными службами продолжаются работы по расчистке дорожного полотна.

3 января в 06:17 в городе Аркалыке на 24 км республиканской автодороги А-16 «Жезказган-Петропавловск» возле поселка Ковыльный силами ДЧС из легкового автомобиля, застрявшего в снежном заносе, спасены три человека, из них один ребенок. Все они доставлены в Аркалык. Сообщалось, что их состояние удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждаются.

Также утром 3 января в Житикаринском районе в 1 км от села Тохтарова на автодороге районного значения силами ДЧС из снежного заноса отбуксирован на очищенный участок дороги легковой автомобиль, в котором находились два человека. Они были эвакуированы и сопровождены в Житикару.

Вместе с тем, спасателями Карагандинской области эвакуированы и спасены 102 человека. Сообщалось, что в поисково-спасательных и дорожных работах задействованы силы ДЧС 25 человек, восемь единиц техники, местных исполнительных органов – 27 человек и 14 единиц техники, полиции – 36 человек, 18 единиц техники, дорожные службы – 138 человек, 92 единиц техники.

По последним данным, в Караганде на очистке дорог от снега занято 160 рабочих и более 180 единиц спецтехники. За сутки с территории города вывезли более 18 тысяч кубов снега.

Между тем, участковый инспектор полиции спас трех граждан, замерзавших на трассе в Жамбылской области. Трое жителей региона, в том числе несовершеннолетний, на автомашине застряли в снегу на трассе местного значения в Таласском районе.

Ночью во время объезда территории участковый инспектор заметил на обочине авто, попавшее в снежный плен. Добравшись до застрявшей машины, полицейский помог очистить автомобиль от снега. После чего доставил всех к себе домой. Страж правопорядка также обнаружил заблудившегося чабана.

Также стоит отметить, что 32 автомашины из Ерейментау сопроводили в непогоду акмолинские полицейские. Для недопущения дорожно-транспортных происшествий полицейскими приняты усиленные меры безопасности на трассах республиканского и областного значения, с водителями проводятся профилактические беседы, выставлены дополнительные наряды патрульной полиции.

Какова ситуация в Астане и Алматы

В ночь с 3 по 4 января из Астаны вывезли свыше 36 тысяч кубометров снега. В связи с обильным выпадением осадков коммунальные службы города работают в круглосуточном усиленном режиме.

На сегодня в снегоуборочных работах по столице задействовано свыше 2,3 тысячи дорожных рабочих и более 1 тысячи единиц спецтехники. В первую очередь, по правилам, очищаются участки с очень интенсивным движением, чтобы не было заторов на дорогах. Также от снега убирают участки со средней интенсивностью – площади, привокзальные территории, тротуары, подъездные пути к социальным объектам.

Сильный снегопад накрыл и Алматы.

В городе ведутся работы по сметанию снега, очистке тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, парковочных «карманов», мест общего пользования.

С 6 часов организовано 17 колонн по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин полиции. Силами 32 снегопогрузчиков и 70 самосвалов производится вывоз снега. В ночной период задействовано 516 единиц спецтехники, в том числе 152 пескоразбрасывателя, 204 единицы подметально-уборочной техники и 367 дорожных рабочих.

О задержке авиарейсов и пассажирских поездов

Сейчас столичный аэропорт работает в штатном режиме, однако до 30 рейсов утром задерживались.

По состоянию на утро на прилет задерживаются 10 рейсов, на вылет – 18. Причина: метеоусловия в столице и позднее прибытие воздушного судна. В аэропорту уточнили, что ведутся работы по очистке снега, в том числе на взлетно-посадочной полосе.

В этой связи пассажиров просят быть осторожными, также узнавать актуальную информацию в call-центрах авиакомпаний и справочной аэропорта.

Тем временем, авиакомпания Air Astana сообщила, что из-за неблагоприятных метеорологических условий на территории всей страны возможны задержки и отмены рейсов.

Если задержка рейса составит более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, то перевозчик обеспечивает размещение в гостинице и трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно. В случае отмены или задержки рейса по вине перевозчика на срок свыше десяти часов по выбору пассажира перевозчик обеспечивает перевозку пассажира ближайшим рейсом до пункта назначения, указанного в билете, или возвращает пассажиру полную стоимость билета.

В связи с неблагоприятными погодными условиями для обеспечения безопасности движения установлены ограничения скорости движения и на железнодорожных участках.

По сообщению нацкомпании «Қазақстан темір жолы» сегодня с опозданием следуют пассажирские поезда:

- № 3/4 и № 9/10 «Астана-Алматы»,

- № 45/46 «Павлодар-Туркестан»,

- № 51/52 «Алматы-Уральск»,

- № 65/66 «Астана-Жезказган»,

- № 71/72 и № 86/85 «Астана-Шымкент»,

- № 73/74 «Алматы-Жезказган»,

-№ 105/106 «Алматы-Петропавловск».





