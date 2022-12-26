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      Восточно-Казахстанская область

    Снежные лавины спустили в ВКО

    26 Декабря 2022, 15:31

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане из-за обильных осадков сохраняется лавинная опасность. Специалисты филиала «Казселезащита», промониторившие обстановку в горной местности совместно со спасателями ДЧС ВКО, провели профилактический спуск лавин на участке автодороги «Усть –Каменогорск- Алтай». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

    «Необходимость возникла по причине угрозы схода снежной массы. Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации проведено 3 профилактических взрыва, в результате спущено 3860 кубических метра снега. Такие меры обеспечили безопасность маршрута и водителей ежедневно проезжающих в этой зоне», - отметил руководитель филиала «Казселезащита» Омар Дузгумбаев.

    Всего с начала зимнего периода в регионе спущено 33300 кубометров снега в результате проведенных 22 спусков.


    На территории области зарегистрировано 497 лавиносборов, из них 325 очагов угрожают 71 объекту, в том числе 44 жилым домам, 93 км автомобильных дорог, из которых 15 км - дорог республиканского значения, 78 км - дорог областного значения. Самыми опасными являются направления Усть-Каменогорск-Самарское 95-102,132 -137 км, Усть-Каменогорск- Горная Ульбинка 30-37 км,Усть-Каменогорск -Северное-Серебрянск 58-65км.
    Пять баз отдыха находятся в регионе в зоне лавинной опасности- 2 в городе Риддере ,3 - Горная Ульбинка.


    Фото: Пресс-служба ДЧС ВКО
    Восточно-Казахстанская область МЧС
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