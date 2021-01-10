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    Снежные бури вызвали транспортный хаос в Испании

    10 Января 2021, 05:25

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Снежные бури по всей Испании унесли жизни трех человек и вызвали транспортный хаос. Воздушное и железнодорожное сообщение в Мадриде закрыто, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на euronews.com.

    Чтобы помочь десяткам автомобилистов выбраться из снежной ловушки на трассах за пределами испанской столицы, привлекли военное подразделение по чрезвычайным ситуациям.

    Из-за непрекращающегося снегопада Мадридский аэропорт Барахас приостановил все рейсы. Многие пассажиры были вынуждены провести ночь в стенах аэропорта. Транспортное управление заявило, что снегопад нарушил движение почти на 400 основных магистралях.

    Несмотря на призывы властей оставаться дома, жители Мадрида не могли пропустить столь уникальное явление, испанская столица не видела такого снегопада с 1971 года.

    Школы и университеты в Мадриде и его окрестностях будут закрыты в понедельник и вторник. В общей сложности 36 из 50 провинций Испании объявили снежную тревогу. Каталония и Кастилия-Ла-Манча запретили движение большегрузных транспортных средств. В некоторых регионах жители остались без электричества.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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