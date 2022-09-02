Снежные барсы живут в черте Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заведующий лабораторией териологии центра мониторинга снежного барса, член Wildlife Without Borders Алексей Грачев в ходе брифинга региональной службы коммуникаций заявил, что в радиусе 30 км от Алматы обитают 23 снежных барса, из них пять – непосредственно в черте города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что снежные барсы находятся под угрозой исчезновения и внесены в Красный список Международного союза охраны природы, а также в национальные Красные книги всех 12 стран своего ареала.

«В настоящее время можно констатировать, что все ключевые места обитания снежного барса находятся под защитой заповедников и национальных парков – их насчитывается более 10. Они расположены в горах Западного, Северного Тянь-Шаня, Джунгарского Алатау, а также в казахстанской части Алтая», - сообщил зоолог.

Он отметил, что в Казахстане находится периферийная северо-западная часть мирового ареала снежного барса. С середины XX века численность ирбиса в нашей стране стала заметно сокращаться, и уже к 1980-м годам она упала до 200 особей. В настоящее время в стране обитает приблизительно 140-180 снежных барсов.

Алексей Грачев вместе с другими учеными заботится о том, чтобы сохранить редкое животное. Для этого они постоянно проводят научные исследования и мониторинг.

«Снежный барс является самой неуловимой кошкой в мире из-за труднодоступности местообитания и скрытного образа жизни. До последнего времени было очень сложно собирать любую информацию о нем, но с появлением современных инновационных методов мы заметно продвинулись в его изучении благодаря появлению фотоловушек - автоматических камер слежения», - рассказал спикер.

По его словам, фотоловушки на сегодняшний день являются самым перспективным способом изучения и мониторинга этого редкого хищника. Эти приборы позволяют фиксировать животных в ночное и дневное время круглый год.

Как отметил Алексей Грачев, горные окрестности Алматы по основным ландшафтно-экологическим показателям имеют высокий потенциал для обитания снежного барса. Однако близко расположенный к экосистемам снежного барса город-мегаполис с постоянно ускоряющимся темпом роста населения и развитием инфраструктуры негативно влияет на существование вида – снежные барсы вынуждены использовать труднодоступные и малопригодные места обитания.

«В настоящее время снежный барс обитает в черте современных границ города, то есть в Бостандыкском и Медеуском районах. Его дальнейшее существование во многом зависит от самих горожан, получающих различную выгоду от использования горных территорий», - сказал он в ходе брифинга РСК.

Он отметил, что из 40 особей снежного барса, обитающих в Илейском Алатау, в радиусе 30 км от города Алматы обитают 23 снежных барса, из них непосредственно в черте города – 5 особей.

По словам спикера, самое большое заблуждение в отношении снежных барсов в том, что эта «снежная кошка» живёт высоко в горах в поясе вечного снега и ледников.

«Но это совсем не так. Последними исследованиями, проведенными учеными Института зоологии КН МОН РК, установлено, что в некоторых урочищах вокруг Алматы ирбисы встречаются уже с высоты 1200 метров. Это примерно уровень Кок-Тобе. В основном так низко ирбисы спускаются в зимнее время, но в местах, где фактор беспокойства со стороны человека минимален, эти хищники обитают и в летнее время», - продолжил А. Грачев.

Также ученый предполагает, что у ирбисов, обитающих вблизи крупного мегаполиса, начал формироваться поведенческий паттерн безбоязненного отношения к людям. Животные при постоянном контакте с человеком, вероятно, перестали воспринимать его как врага.

На протяжении последних 5 лет местными учеными совместно со специалистами Алматинского заповедника и Иле-Алатауского национального парка ведутся непрерывные наблюдения за популяцией ирбиса, обитающей вблизи Алматы. Для изучения основных популяционных особенностей и поведения животных в горах установлено более 50 фотоловушек.

Алексей Грачев сообщил, что в целях сохранения горной экосистемы близ мегаполиса поток туристов в горах необходимо регулировать с учетом пространственно-временной динамики популяций диких животных.

«От посещение популярных туристических троп в ущельях Аюсай, Проходное (Алма-Арасан), БАО, Чин-Тургень, Каскелен в период размножения снежных барсов – с января по апрель – лучше воздержаться полностью. Либо ограничить до единичных, хорошо организованных походов небольшими группами», - добавил спикер.

Фото: ainews.kz



















