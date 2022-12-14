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    Снежного барса нашли истощенным в Иле-Алатауском нацпарке - животное погибло

    14 Декабря 2022, 14:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 8 декабря в предгорьях Иле-Алатауского национального парка был обнаружен снежный барс. Животное выглядело плачевно, был сильно истощен и почти не реагировал на звуки приезжающей мимо техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным Алматинского зоопарка, в тот же день на место выехали сотрудники Иле-Алатауского национального парка, Института зоологии и ветеринарные врачи зоопарка. Поиски увенчались успехом, барса удалось обнаружить в 23:50.

    «Состояние животного было определенно как крайне тяжелое. Помочь на месте было невозможно, необходима была точная диагностика. Оперативно были взяты материалы для проведения исследований: смывы для ПЦР-анализов и кровь. Коллегиально было принято решение доставить животное в Алматинский зоопарк. Но, к сожалению, было уже слишком поздно. Практически сразу по прибытию в зоопарк барс умер», - сообщили в Алматинском зоопарке.

    Специалисты после этого провели патолого-анатомическое вскрытие.

    «Помимо крайнего истощения, обилия гельминтов, в желудке животного был обнаружен полиэтиленовый пакет. Зубы возрастного барса были стерты, и охотиться полноценно он не мог. Животное погибло», - добавили в зоопарке.

    В ведомстве привали всех бережно относится к природе и не разбрасывать мусор в горах, и тем более полиэтиленовые пакеты, имеющие запах еды.


    Фото: www.instagram.com/almatyzoo

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Животные Алматинская трагедия
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