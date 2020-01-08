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Снежная погода ожидается в Казахстане 8 января

8 Января 2020 00:08
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Снежная погода ожидается в Казахстане 8 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на территории Казахстана 8 января сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге и на западе местами пройдут осадки, на остальной территории республики местами - снег. Местами сохраняются туман, гололед, лишь на юго-западе республики усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Северо-Казахстанской области на большей части ожидается туман, а на остальной территории республики местами – туман.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами – гололед.

В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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