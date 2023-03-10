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    Снежная буря в горах Южной Калифорнии привела к гибели 13 человек

    10 Марта 2023, 15:45

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – 13 человек погибли при снежном шторме, который обрушился на округ Сан-Бернардино в Южной Калифорнии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ABC News.

    Полиция округа Сан-Бернардино проводит расследование каждого летального случая. Один из них произошел в результате дорожно-транспортного происшествия из-за погодных условий.

    23 февраля Национальная метеорологическая служба опубликовала предупреждение о снежной буре в горах Сан-Бернардино. Это первое подобное предупреждение за более чем три десятилетия. Синоптики первоначально прогнозировали высоту снежного покрова до 150 сантиметров.

    Из-за снежных бурь в округе Сан-Бернардино объявили чрезвычайное положение после того, как жители горных общин оказались в ловушке собственных домов или не смогли добраться до своего жилья из-за выпавшего снега высотой в несколько футов. Были случаи, когда жители Сан-Бернардино не могли выйти из домов в течение 14 дней, находясь там без продовольствия.

    Около 600 учеников начальных и средних школ в округе Ориндж были вынуждены остаться в учебном заведении на выходные из-за отсутствия возможности вернуться домой.

    По данным администрации губернатора, бригады убрали более 5,5 млн кубометров снега с автомобильных дорог в округе Сан-Бернардино, что составляет почти 2270 плавательных бассейнов олимпийского размера.

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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