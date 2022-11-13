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    Снежная буря надвигается на север Казахстана

    13 Ноября 2022, 02:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 13 ноября по-прежнему Атлантический циклон будет сохранять свое влияние на большую часть территории РК - пройдут осадки, на западе, северо-западе, востоке страны сильные осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Синоптики также прогнозируют гололед, метель, усиление ветра. На севере, северо-западе страны очень сильный ветер до 30 метров в секунду и более. Лишь на юге, юго-востоке страны – погода без осадков. По республике ожидаются туманы.

    Штормовое предупреждение объявили в 13 регионах Казахстана.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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