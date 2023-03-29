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    Снежанна Имашева возглавила Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса

    29 Марта 2023, 13:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе избран председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Им стала депутат палаты Снежанна Имашева, чью кандидатуру поддержала большая часть депутатов Мажилиса.

    Снежанна Имашева родилась 20 апреля 1981 года в поселке Бекей Теректинского района Западно-Казахстанской области.

    В 2001 году окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова.

    С августа по сентябрь 2001 года – специалист розничного кредитования Аксайского филиала ОАО «Банк Туран Алем»;

    2001 - 2003 гг. – помощник нотариуса;

    2003-2005 гг. - юрисконсульт ТОО «Жаик Холдинг»;

    2005 - 2011 гг. - юрисконсульт, начальник службы сбыта ТОО «Аксайэнерго»;

    2011- 2016 гг. - Генеральный директор ТОО «Батыс Энергоресурсы»;

    В марте 2016 года стала депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва, членом партии «Нур Отан».

    С марта 2023 года - депутат восьмого созыва.

    Ранее сообщалось, что Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента РК. Его заместителями стали Альберт Рау и Дания Еспаева.

    Серик Егизбаев возглавил Комитет по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК, Асхат Аймагамбетов - Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса.

    Нуртай Сабильянов возглавил Комитет по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса. Мади Такиев стал главой Комитета по финансам и бюджету Мажилиса.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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