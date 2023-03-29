Снежанна Имашева возглавила Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе избран председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Им стала депутат палаты Снежанна Имашева, чью кандидатуру поддержала большая часть депутатов Мажилиса.

Снежанна Имашева родилась 20 апреля 1981 года в поселке Бекей Теректинского района Западно-Казахстанской области.

В 2001 году окончила Западно-Казахстанский государственный университет имени М. Утемисова.

С августа по сентябрь 2001 года – специалист розничного кредитования Аксайского филиала ОАО «Банк Туран Алем»;

2001 - 2003 гг. – помощник нотариуса;

2003-2005 гг. - юрисконсульт ТОО «Жаик Холдинг»;

2005 - 2011 гг. - юрисконсульт, начальник службы сбыта ТОО «Аксайэнерго»;

2011- 2016 гг. - Генеральный директор ТОО «Батыс Энергоресурсы»;

В марте 2016 года стала депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан шестого созыва, членом партии «Нур Отан».

С марта 2023 года - депутат восьмого созыва.

Ранее сообщалось, что Ерлан Кошанов избран председателем Мажилиса Парламента РК. Его заместителями стали Альберт Рау и Дания Еспаева.

Серик Егизбаев возглавил Комитет по аграрным вопросам Мажилиса Парламента РК, Асхат Аймагамбетов - Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса.

Нуртай Сабильянов возглавил Комитет по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса. Мади Такиев стал главой Комитета по финансам и бюджету Мажилиса.



