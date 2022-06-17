Снесли дом Байтурсынова: в костанайском акимате прокомментировали ситуацию

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В управлении культуры Костанайской области прокомментировали информацию касательно сноса саманного жилья, в котором предположительно родился Ахмет Байтурсынов. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в одном из СМИ появилось сообщение о том, что в Джангельдинском районе снесли дом, в котором, предположительно, родился и вырос Ахмет Байтурсынов. Эту информацию корреспонденту МИА «Казинформ» прокомментировали в областном управлении культуры.

«Во-первых, надо исходить из того, что речь не идет о том, что снесли дом, в котором родился Ахмет Байтурсынов. Этого дома в природе уже не было, - пояснил руководитель ведомства Ерлан Калмаков. — В 2009 году силами местного сообщества на предполагаемом месте, где остался фундамент дома Байтурсынова, были проведены восстановительные работы, был возведен небольшой домик из самана. И начали его называть «дом, в котором родился Ахмет Байтурсынов». Естественно, он был не совсем презентабельный, не отвечал требованиям архитектуры. Более того, за эти годы здание заметно обветшало, так как было возведено из подручных материалов».

Когда в регионе началась подготовка к праздничным мероприятиям по случаю 150-летия Ахмета Байтурсынова, по многочисленным просьбам местных жителей, представителей общественности было принято решение домик реконструировать и сделать из него Дом-музей Ахмета Байтурсынова.

«В план мероприятий пункт по строительству музея был включен. Мы начали этим заниматься, акимат района объявил конкурс, был определен подрядчик. Но строительство началось из некачественных материалов, поэтому акиматом района, как заказчиком, были приостановлены работы и расторгнут договор с подрядчиком. Сейчас принимаются меры по строительству нового дома по новому проекту, - пояснил Ерлан Калмаков. — Раньше речь шла о реставрации здания, тогда была озвучена сумма чуть более 20 млн тенге. Сейчас эта сумма не актуальна. Так как речь уже идет о строительстве нового здания и его наполнении историческими экспонатами».

Планируется, что в ближайшее время будет определен новый подрядчик и начнется строительство. Уже к праздничным мероприятиям в честь 150-летия А. Байтурсынова, а это значит до сентября, Дом-музей планируется достроить.