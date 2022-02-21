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    «Снесите нас немедленно»: акимат Алматы ответил на требования жителей ветхого дома

    21 Февраля 2022, 14:44

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы ответили на требования жителей одного из ветхих домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее в соцсетях появилось фото, на котором одна из жительниц ветхого дома вывесила в своем окне плакат с требованием снести ее дом. Сообщалось, что акимат города не выдает разрешительные документы на снос.

    В акимате Алматы ответили, что дом с вывеской «Снесите нас немедленно» находится по ул.Шевченко, 113 и входит в список ветхих домов города.

    Также сообщается, что в рамках программы реновации жилья, аппаратом акима Алмалинского района на данный участок найден потенциальный инвестор – строительная компания «Корпорация ВЕК». На текущий момент между застройщиком и жителями ведутся переговоры по условиям выкупа.

    «В выдаче решения на проведение комплекса работ по сносу строений отказано из-за несоответствия представленных документов от строительной компании. В случае устранения замечаний вопрос будет рассмотрен согласно закону», - ответили в акимате.

    Стоит отметить, что в 2022 году в Алматы с учетом планов частных застройщиков запланирован снос 32 ветхих домов на 278 квартир.

    Фото: www.instagram.com/kris_p_brothers

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Жилье Общество
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