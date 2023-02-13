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    Снегоуборочную технику закупят в Атырау

    13 Февраля 2023, 01:22

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау, где в феврале после обильного снегопада коммунальные службы столкнулись с недостатком снегоуборочной техники, выделяют средства на ее приобретение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил аким города Атырау Мейрим Калауи, уже в марте на приобретение снегоуборочной техники будет направлено 300 миллионов тенге. Закупка техники проводится и в летний период.

    Тем временем в городе и пригородных поселках продолжается уборка скопившихся снежных завалов, а также очистка улиц, где проходят маршруты общественного транспорта, от начавшего образовываться гололеда.
    «В настоящее время уборкой города от снега занимается 131 единица техники ТОО «Спецавтобаза» и пришедших на помощь компаний, в снегоуборочных работах принимают более 300 человек. Убрано 18 тысяч кубометров снега, распылено 216 тонн реагента»,- сообщили в пресс-службе городского акимата.

    Фото: пресс-служба акимата г. Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область
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