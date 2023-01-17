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    Снегопады нарушили дорожное движение в Хорватии и Австрии

    17 Января 2023, 14:46

    ЗАГРЕБ. КАЗИНФОРМ - В Хорватии после необычайно теплого начала зимы выпал первый снег. В основном в регионах Лика и Горски-Котар. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    В других частях страны, особенно на юге, идет сильный дождь, сопровождаемый сильным южным ветром сирокко.

    Из-за тумана видимость снижена во внутренних и северных районах Хорватии.

    На некоторых государственных и окружных дорогах, в частности в Лике и Горски-Котаре, действует запрет на движение грузовых автомобилей с прицепами.

    Сильный снегопад на юге Австрии привел к дорожно-транспортным происшествиям, пробкам и перебоям с электричеством.

    Около 13 тысяч потребителей в южной федеральной земле Каринтия остались без света. В течение дня энергоснабжение было восстановлено в большей части домохозяйств.

    Несколько грузовиков застряли на перевале Пак на автостраде А2 в Штирии, некоторые дороги были закрыты из-за упавших деревьев.

    Кроме того, власти призвали избегать общественных парков из-за риска падения веток под тяжестью снега.

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    Фото: Matthias Schrader/ AP

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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