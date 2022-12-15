Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Восточно-Казахстанская область

    Снегопад в Усть-Каменогорске шел беспрерывно 30 часов

    15 Декабря 2022, 09:51

    Рекордный снегопад прошел в Усть-Каменогорске. Высота снежного покрова составила больше метра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал «Астана».

    Коммунальные службы не успевали очищать улицы. Дорожникам приходилось по нескольку раз выезжать на одни и те же участки. Из-за непогоды в регионе закрывали дороги, школьников перевели на дистанционное обучение.

    Вовремя закрытые дороги позволили избежать ЧП в снежных заносах. В Усть-Каменогорске впервые за последние 6 лет снег шел беспрерывно почти 30 часов. Сейчас с последствиями борются более 200 коммунальных работников.

    Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий на автодорогах трех регионов страны - в Абайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях - ввели ограничение для движения пассажирских рейсовых автобусов и дизельных автомобилей.

    По словам синоптиков, на большую часть территории РК 15 декабря по-прежнему будет оказывать влияние антициклон, сохранится погода без осадков.
    Восточно-Казахстанская область Регионы Погода Природа Усть-Каменогорск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Непогода в Европе: на севере - метели, на юге - наводнения
    Более 400 единиц техники чистят снег в Алматы
    Популярное
    1 Мажилис одобрил штрафы для госслужащих и их супругов при расхождении в расходах и доходах
    2 Какие поручения дал министрам и акимам глава Правительства Казахстана
    3 Цифровая экосистема позволит совершенствовать деятельность вузов – Миннауки РК
    4 Господдержку получили около 20 тысяч семей в РК
    5 Полноценный рынок ІТ-технологий сформировался в Казахстане - Дархан Ахмед-Заки
    Новости партнеров