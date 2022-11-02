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    Снегопад в Уральске оставил без электричества более 7 тысяч абонентов

    2 Ноября 2022, 07:46

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Без электроэнергии остались жители пяти населенных пунктов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

    Аварийное отключение произошло из-за обильных осадков. В департаменте по чрезвычайным ситуациям ЗКО сообщили, что вчера электричества не было у 7 413 абонентов в пяти населенных пунктах региона: в Уральске – 6 576 абонентов (частично поселок Зачаганск, район промбазы, поселок Желаево, частично районы Старого аэропорта, микрорайоне Второй рабочий, Курени, а также поселок Коминтерн);

    Акжаикский район – 778 абонентов (частично поселок Чапаево);

    район Байтерек – 14 абонентов (поселок Таловая);

    Казталовский район – 25 абонентов (поселок Талдыкудук);

    Каратобинский район – 20 абонентов (поселки Косбаз и Карабогет).

    Вчера в Уральске пошел снегопад, вызвав аварийные отключения электроэнергии. Также жители сообщают о падении деревьев. В «Батыс су арнасы» предупредили, что из-за проблем с электричеством возможны перебои с подачей холодной воды.
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