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    Снегопад в Алматы: 136 ДТП произошло за сутки

    17 Ноября 2022, 10:33

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полиция Алматы в связи с ухудшением погодных условий призывает участников дорожного движения к усилению мер безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным дежурной части управления местной полицейской службы Центра оперативного управления департамента полиции Алматы, с 08:00 утра 16 ноября до 08:00 утра 17 ноября зарегистрировано 136 ДТП, 26 из них – с пострадавшими. Погибших нет.

    «В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде снега, понижением температуры воздуха до минусовых отметок, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, рекомендуем водителям и владельцам транспортных средств произвести на своих транспортных средствах замену шин на зимние», - заявил начальник управления местной полицейской службы ДП города Ержан Узабаев.

    Спикер призывает водителей к неукоснительному соблюдению ПДД, проявлению водительской культуры и усилению внимательности. Это поможет избежать трагедий на дорогах города.

    Ранее сообщалось, что в Алматы выпало 8-10 см снега, в предгорной местности – до 16 см снега, в горных районах – до 21 см.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП МВД РК
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