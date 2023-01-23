Снегопад ожидается в Японии из-за шторма

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - KYODO – Сильный снегопад ожидается во вторник на большей части территории Японии. Метеорологи просят быть бдительными на дорогах и избегать пробок из-за метелей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

В ближайшие двое суток ожидаются сильные ветры и штормы, в районах, выходящих к Японскому морю и части Тихого океана. По данным японского метеорологического агентства, причиной ухудшения погоды является низкое атмосферное давление.

Во вторник оно усилится и переместится к Курильским островам к северо-востоку от острова Хоккайдо и к востоку Японии, что приведет к падению температуры до самых низких показателей за всю зиму.

За сутки в регионе Хокурику центральной Японии может выпасть снег до 100 сантиметров, в северо-восточном Тохоку – 80 сантиметров, на востоке и центре Канто-Косин и в регионах запада Кинки и Чугоку ожидается 70 сантиметров снега.

Метеорологи также прогнозируют максимальную скорость ветра 82,8 км/ч в Хокурику, Кинки, Чугоку, западном острове Сикоку и на Окинаве на юго-западе Японии, а также 72 км/ч в районе Канто-Косин.

Фото: Kun.uz



