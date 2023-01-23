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    Снегопад ожидается в Японии из-за шторма

    23 Января 2023, 23:44

    ТОКИО. КАЗИНФОРМ - KYODO – Сильный снегопад ожидается во вторник на большей части территории Японии. Метеорологи просят быть бдительными на дорогах и избегать пробок из-за метелей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.

    В ближайшие двое суток ожидаются сильные ветры и штормы, в районах, выходящих к Японскому морю и части Тихого океана. По данным японского метеорологического агентства, причиной ухудшения погоды является низкое атмосферное давление.

    Во вторник оно усилится и переместится к Курильским островам к северо-востоку от острова Хоккайдо и к востоку Японии, что приведет к падению температуры до самых низких показателей за всю зиму.

    За сутки в регионе Хокурику центральной Японии может выпасть снег до 100 сантиметров, в северо-восточном Тохоку – 80 сантиметров, на востоке и центре Канто-Косин и в регионах запада Кинки и Чугоку ожидается 70 сантиметров снега.

    Метеорологи также прогнозируют максимальную скорость ветра 82,8 км/ч в Хокурику, Кинки, Чугоку, западном острове Сикоку и на Окинаве на юго-западе Японии, а также 72 км/ч в районе Канто-Косин.

    Фото: Kun.uz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Япония Мировые новости
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