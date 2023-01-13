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    Снегопад и морозы в Алматы: как выглядит заснеженный город

    13 Января 2023, 17:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы сохраняются морозы, а недавно выпавший снег еще не растаял. Как выглядит заснеженный город – в репортаже фотокорреспондента МИА «Казинформ».

    В мегаполисе обильный снегопад начался 10 января и продолжился почти сутки. На утро в городе выпало 15 сантиметров снега, а в горной местности – 20-25 сантиметров.

    Коммунальные службы работали в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности участников дорожного движения работники с помощью специальной техники обрабатывали дороги противогололедными материалами. В это же время по городу двигались 18 колонн, которые сгребали снег. В результате было вывезено 1260 кубометров снега.

    Между тем, в городе все еще держится минусовая температура. Столбики термометров показывают ночью 20-22 градуса мороза, а днем погода радует жителей города, особенно детишек солнцем.

    Несмотря на морозы, в городе можно увидеть жителей, которые гуляют в парках с семьями, детей, которые играют в снежки и катаются на санках.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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