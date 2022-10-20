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    Снегопад и холод неожиданно накрыли южную часть США

    20 Октября 2022, 19:45

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Снегопад и низкая температура стали неожиданностью для более 75 млн человек в южной части Соединенных Штатов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

    Температура в городе Джексонвилл штата Флориды в среду достигла 5 градусов Цельсия, а холодный ветер снизил ее до 2,5 градусов.

    В среду утром были установлены десятки рекордов на юге страны.

    В городе Остин штата Техас температура упала до 3 градусов Цельсия, в Джексоне штата Миссисипи она достигла -1 градуса, в Шарлотте штата Северная Каролина зафиксирован рекордный минимум в -1 градус, в Канзас-Сити штата Миссури температура опустилась до - 4 градусов, а в Сидар-Рапидс штата Айова температура упала до -9 градусов.

    В районе Великих озер сильный снегопад в сочетании с еще не опавшими листьями на деревьях привел к падению множества веток на линии электропередач, в результате чего тысячи жителей остались без электричества.

    В понедельник в северном штате Висконсин выпало до 45 см снега. На полуострове штата Мичиган выпало около 46 см снега.

    Напротив, на Аляске в городах Джуно, Ситка, Кетчикан, Якутат, Хейнс и Скагуэй начало октября было самым теплым за всю историю наблюдений.


    Фото: abcnews.go.com

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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