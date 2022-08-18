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      Восточно-Казахстанская область

    Снег выпал в ВКО

    18 Августа 2022 13:06

    РИДДЕР. КАЗИНФОРМ – Паблик ridder.city в Instagram сообщил, что 18 августа на Проходном Белке в городе Риддере выпал первый снег. Там на высоте 1 тыс. 870 метров находится спортивная база, передает МИА «Казинформ».

    Накануне ДЧС ВКО сообщил, что 18 августа ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на северо-западе, севере, востоке области 15-20 м/с. Ночью на северо-востоке, востоке области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

    Ранее сообщалось, что дожди и град прогнозируют синоптики в ближайшие три дня в РК.


    Фото Алексея Наконечного
    #Восточно-Казахстанская область #Погода
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