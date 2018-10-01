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Снег выпал в Центральном Казахстане

13 Октября 2018 12:37 317
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Снег выпал в Центральном Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане и Сатпаеве сегодня с утра начал выпадать первый снег. Это погодное явление на свои видео записали местные жители, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Жители Центрального Казахстана, проснувшись сегодня рано утром были весьма удивлены - на улицах городов они увидели первый снег. Не совсем обычное для данного периода года погодное явление (обычно снег выпадает немногим позже - в конце октября, чаще в ноябре) они первым делом принялись снимать на видео.

Снег продолжает выпадать обильно, крупными хлопьями.

Напомним, жители Мамлютского, Есильского и Тайыншинского районов Северо-Казахстанской области сегодня также увидели  за окном заснеженные улицы и деревья. Сами сельчане говорят, что природа подарила им сказочное утро.

 

 

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Ключевые слова: Погода, Карагандинская область,
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Автор:

Асхат Ахметбеков

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