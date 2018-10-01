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Снег выпал в Центральном Казахстане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане и Сатпаеве сегодня с утра начал выпадать первый снег. Это погодное явление на свои видео записали местные жители, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Жители Центрального Казахстана, проснувшись сегодня рано утром были весьма удивлены - на улицах городов они увидели первый снег. Не совсем обычное для данного периода года погодное явление (обычно снег выпадает немногим позже - в конце октября, чаще в ноябре) они первым делом принялись снимать на видео.
Снег продолжает выпадать обильно, крупными хлопьями.
Напомним, жители Мамлютского, Есильского и Тайыншинского районов Северо-Казахстанской области сегодня также увидели за окном заснеженные улицы и деревья. Сами сельчане говорят, что природа подарила им сказочное утро.
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