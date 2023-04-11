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    Снег выпал в Саудовской Аравии

    11 Апреля 2023, 21:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В нескольких регионах Саудовской Аравии неожиданно выпало большое количество снега, прошел град. Больше других пострадал округ Эль-Баха, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Euronews.

    Многие дороги оказались заблокированы, машины застревали в сугробах. Для расчистки пришлось выводить тяжелую строительную технику.

    В департаменте образования Эль-Бахи призвали школьников остаться на пару дней на дома и учиться дистанционно, поскольку учащимся и учителям сложно добраться до учебных заведений.


    Напомним, в феврале в Барселоне и на Балеарских островах выпал редкий для этого региона снег.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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