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    Снег выпал в Алматы

    18 Апреля 2023, 13:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Небольшой снег выпал в горных и предгорных районах Алматы в ночь на 18 апреля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Многие алматинцы делятся фото и видео в социальных сетях. Снег утром наблюдали в верхней части мегаполиса. Кроме того, снег выпал в Талгаре Алматинской области.

    Ранее департамент по чрезвычайным ситуациям Алматы на основании штормового предупреждения «Казгидромет» информировал, что 18 апреля ночью и утром ожидаются осадки: дождь с переходом в снег, туман и гололедица. Также ночью ожидались заморозки 1-3 градуса, днем 6-8 тепла.


    В связи с похолоданием в ночное время спасатели Алматы призывали жителей соблюдать меры безопасности: не отапливать жилье газовыми плитами, не перегружать сети электрических приборов и следить за их исправностью.

    По данным синоптиков, снег в Алматы сегодня не ожидается.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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