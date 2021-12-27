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Снег, туман и метель - погода 28 декабря в Казахстане

27 Декабря 2021 23:59
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Снег, туман и метель - погода 28 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на территории Казахстана на 28 декабря 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

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«С прохождением ложбины Северо-Западного циклона на большей части РК ожидается снег, усиление ветра с низовой метелью. Лишь на юге, юго-востоке и в центре Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидается туман, на юго-востоке, севере, западе страны – гололед», - говорится в сообщении «Казгидромета».

П прогнозам синоптиков, в Костанайской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в центре, на юге области с низовой метелью, на севере области – туман.

На севере, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью и гололедом, на юго-западе области – туман.

На севере, востоке, юге Алматинской области ожидаются туман, гололед, в районе Алакольских озер – усиление ветра 18-23 м/с.

В Акмолинской области ожидается низовая метель, на северо-западе, юго-востоке области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На западе, севере Павлодарской области ожидается низовая метель, на западе области усиление ветра 18 м/с.

На востоке, в центре Карагандинской, на севере, юге Восточно-Казахстанской, на юге Кызылординской, на северо-западе, в центре Мангистауской, на северо-западе, севере Актюбинской, на севере Западно-Казахстанской, в горных, предгорных районах Туркестанской, на севере, в горных, предгорных районах Жамбылской областей ожидается туман.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.


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#Казгидромет   #Погода  
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