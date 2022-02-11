Снег, туман и гололед – погода 12 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 12 февраля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, смещаясь с северо-запада, будут оказывать влияние на большую часть территории Казахстана, в связи с чем ожидается снег, на юге, юго-востоке и западе страны – осадки (дождь, снег). Местами ожидаются туман, метель, усиление ветра, на юге, юго-востоке, западе страны – гололед», - говорится в сообщении синоптиков.

В Акмолинской области ожидаются метель, на северо-востоке области туман, на северо-западе, юге области усиление ветра 15-20, днем временами порывы 25 м/с.

На севере и юге Костанайской области ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с, на юге области – туман.

В Северо-Казахстанской области ожидаются ночью на юго-западе, западе, днем на большей части области метель, на большей части усиление ветра 15-20 м/с, на юго-западе, западе области порывы 23-28 м/с.

На юго-западе Павлодарской области, на юге Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, на юго-западе Восточно-Казахстанской, днем Павлодарской области - усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидаются метель, усиление ветра ночью на западе, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с.

В Кызылординской области ночью в центре, на юге области - гололед, в центре области – туман, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра на юго-западе области, в горных районах 15- 20 м/с, ночью порывы 23-28 м/с.

На юге, западе и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед, на севере, западе области, в горных и предгорных районах - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На юге и востоке Алматинской области - туман, гололед, усиление ветра 17-22 м/с.

На севере Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, на юге области – туман, усиление ветра на севере, северо-востоке области 15-20, порывы 23 м/с.

На западе, севере и в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра на севере, востоке области 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидаются ночью на юго-востоке, востоке, днем на большей части области низовая метель, гололед, на юге области туман, усиление ветра днем на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ночью на западе области, днем на севере-востоке области ожидается гололед.