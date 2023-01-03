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    Снег тает в Альпах из-за аномально высоких температур

    3 Января 2023, 16:50

    ИНСБРУК. КАЗИНФОРМ - Альпийские сконы выглядят не по сезону: редкие снегопады и не по-январски теплая погода привели к тому, что уже выпавщий снег тает или превращаетя в жtсткий наст. Обычно заснеженные зимой горные массивы до сих пор по-летнему зеленеют, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Отсутствие снега на вершинах гор - серьезная головная боль как для операторов горнолыжных трасс, так и для поклонников альпийских трасс.

    Участки зеленой травы, оголенные скалы и грязь вместо снега можно наблюдать сегодня на многих известных горнолыжных курортах Европы: в австрийском Инсбруке, в швейцарских Виллар-Сюр-Оллон и Кран-Монтана и в баварском Ленгрисе.

    Почти полное отсутствие снега заставляет предположить, что влияние на альпийский климат аномально высоких температур связанно с глобальным изменением климата.

    Во многих районах Европы, от Франции до Польши, в начале января погода позволяет выходить на улицу практически в летней одежде.

    В последние дни 2022 года столбик термометра в Польше отметил двузначный исторический максимум, превысив 10 градусов по Цельсию.

    Швейцарская метеослужба MeteoSuisse отмечает, что это один из самых жарких в истории декабрей.

    Метеостанция в Делемонте, в Юрских горах на границе с Францией, также зарегистрировала рекордную среднесуточную температуру в 18,1 градуса по Цельсию в первый день нового года.

    MeteoSuisse пытается шутить: «Такой приход нового года может заставить вас почти забыть о том, что сейчас разгар зимы».

    Начало 2023 года заставило многие страны вспомнить прошлогодние рекорды зимних температур. Прошлая зима стала самой жаркой в истории как Швейцарии, так и Франции.

    Всемирная метеорологическая организация ООН заявила, что последние восемь лет станут самыми теплыми в истории наблюдений. Окончательные данные о глобальной температуре за 2022 год будут опубликованы в середине января.

    Метео-Франс сообщает, что в южных Альпах и, в северных Альпах, на склонах выше 2200 метров выпала сезонная норма снега. Однако на более низких высотах в северных Альпах и в Пиренеях снега заметно не хватает.

    Ученые связывают аномально высокие температуры с антропогенным изменением климата. По их мнению, экстремальные погодные явления будут происходить все чаще, причем станут интенсивнее и продолжительнее, если правительства и население планеты не смогут сократить выбросы углекислого газа.

    Фото: AP Photo
    Экология Погода Европа
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