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Снег с низовой метелью ожидаются в Казахстане 21 - 23 января

20 Января 2023, 11:06
Снег с низовой метелью ожидаются в Казахстане 21 - 23 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 21 - 23 января 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На севере, в центре и востоке страны ожидается снег с низовой метелью. В западной и южной части республики, с отрогом Северо-западного антициклона, все еще сохранится ясная погода без осадков, а на севере, востоке и в центре страны на синоптическую ситуацию окажет влияние циклон из районов Баренцева моря, который принесет с собой снег и усиление ветра с низовой метелью. Резких перепадов температурного фона не ожидается», - говорится в прогнозе синоптиков.


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