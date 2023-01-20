Снег с низовой метелью ожидаются в Казахстане 21 - 23 января

20 Января 2023, 11:06

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 21 - 23 января 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На севере, в центре и востоке страны ожидается снег с низовой метелью. В западной и южной части республики, с отрогом Северо-западного антициклона, все еще сохранится ясная погода без осадков, а на севере, востоке и в центре страны на синоптическую ситуацию окажет влияние циклон из районов Баренцева моря, который принесет с собой снег и усиление ветра с низовой метелью. Резких перепадов температурного фона не ожидается», - говорится в прогнозе синоптиков.