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      Северо-Казахстанская область

    Снег с дождем прогнозируют в СКО

    26 Сентября 2022, 03:29

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 26 сентября ожидается резкое похолодание, возможен снег с дождем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации филиала РГП «Казгидромет», в понедельник теплые дни сменятся дождливыми и холодными. На севере и западе области прогнозируются осадки в виде дождя с переходом в снег, на севере – град. Ветер северо-западный со скоростью 15-20 метров в секунду. Ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7, днем – 5-10 тепла с дальнейшим понижением.

    Минувшая неделя в регионе была непривычно жаркой для второй декады сентября. Столбик термометра поднимался до 28 градусов тепла. Из-за погоды в Петропавловске перенесли начало отопительного сезона на более поздний срок.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Казгидромет Регионы Погода Природа Петропавловск
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