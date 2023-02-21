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    Снег с дождем ожидаются в Астане и 4 регионах Казахстана

    21 Февраля 2023, 17:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Снег с дождем ожидаются в 5 регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    В Астане 22 февраля днем ожидаются осадки (дождь, снег). На дорогах - гололед. Ветер южный, юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    Днем на большей части Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью в западной половине, днем на западе, севере, востоке области - низовая метель. На севере, западе, юге области - туман, гололед. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20, временами 23 м/с.

    На большей части Костанайской области ожидаются осадки (снег, дождь), метель. На западе, севере области туман. На юге, востоке области - гололед. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью 15-20, на севере, западе области - порывы 25 м/с, днем на юге, востоке области - порывы 15-20 м/с.

    Днем на западе, юге Павлодарской областиожидаются осадки (снег, дождь), метель, гололед. Ветер юго-восточный, утром и днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с.

    На большей части Северо-Казахстанской области - осадки (дождь, снег), гололед. На севере, западе, юге области ожидается низовая метель. На западе области - туман. Ветер южный, юго-восточный ночью на большей части области 15-20 м/с, порывы 25 м/с, днем на севере, востоке, юге области - порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Акмолинская область Костанайская область Павлодарская область Северо-Казахстанская область Погода
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