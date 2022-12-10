Снег ожидается в Казахстане 10 декабря

10 Декабря 2022, 08:46

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10 декабря на севере, востоке, юге и юго-востоке страны по-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На запад, северо-запад, центр РК по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с чем ожидается погода без осадков.

На юге, юго-востоке, востоке, севере усиление ветра, на севере, востоке, юге – низовая метель, на северо-западе, юге, юго-востоке страны – туман.