НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Снег ожидается в Казахстане 10 декабря

10 Декабря 2022, 08:46
Снег ожидается в Казахстане 10 декабря

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 10 декабря на севере, востоке, юге и юго-востоке страны по-прежнему с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На запад, северо-запад, центр РК по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с чем ожидается погода без осадков.

На юге, юго-востоке, востоке, севере усиление ветра, на севере, востоке, юге – низовая метель, на северо-западе, юге, юго-востоке страны – туман.


Теги:
Новости по теме
Шторм ожидается еще в четырех регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области
В 11 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Читайте также
Шторм ожидается еще в четырех регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в Туркестанской области
В 11 городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
30 единиц снегоуборочной техники вышли на улицы Тараза
Штормовое предупреждение объявили в трех областях Казахстана
Неустойчивый характер погоды ожидается на выходные в Казахстане
Более 400 единиц техники чистят снег в Алматы
Учеников начальных классов перевели на дистанционку в нескольких регионах РК
Новости партнеров
Популярное
1 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
2 Кадровое обновление: кто возглавил регионы Казахстана
3 25 лет назад нынешнюю Астану объявили столицей Казахстана
4 Алан Курмангалиев стал чемпионом мира по настольному теннису
5 Теплоисточник вышел из строя в Семее

Лента новостей