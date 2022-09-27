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    Снег ожидается в Астане и трех регионах РК

    27 Сентября 2022, 16:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Снег и дождь ожидаются в Астане и двух регионах республики 28 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    В Астане временами ожидаются небольшие осадки (дождь, снег).

    Ночью на севере, западе Абайской области - осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный на севере, юге области - 15-20 м/с.

    В Караганде утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег).

    На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На юго-востоке области - туман. Ветер северо-западный на севере, западе, востоке области порывы 15- 20 м/с.

    В Петропавловске - осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Карагандинская область Северо-Казахстанская область Погода Абайская область
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