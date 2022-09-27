Снег ожидается в Астане и трех регионах РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Снег и дождь ожидаются в Астане и двух регионах республики 28 сентября. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

В Астане временами ожидаются небольшие осадки (дождь, снег).

Ночью на севере, западе Абайской области - осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный на севере, юге области - 15-20 м/с.

В Караганде утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег).

На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На юго-востоке области - туман. Ветер северо-западный на севере, западе, востоке области порывы 15- 20 м/с.

В Петропавловске - осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.