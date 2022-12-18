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    Снег ожидается на большей части Казахстана 18 декабря

    18 Декабря 2022, 00:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 18 декабря под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, на западе, северо-западе – осадки (дождь, снег). Под влиянием монгольского антициклона на юге, в центре страны сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «На западе, северо-западе, востоке, в горных районах юго-востока и юга республики ожидается усиление ветра 15-20 м/с. В Атырауской, Алматинской, Костанайской, в горных районах Туркестанской, Жамбылской областей ожидается туман. В Западно-Казахстанской, Костанайской областях – гололед. В Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Абайской областях – низовая метель», - говорится в сообщении синоптиков.

    Ранее в четырех областях Казахстана было объявлено штормовое предупреждение.

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