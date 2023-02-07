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Снег на севере, осадки на юге прогнозируют синоптики 7 февраля в Казахстане

7 Февраля 2023, 05:31
Снег на севере, осадки на юге прогнозируют синоптики 7 февраля в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 7 февраля 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием циклона, и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, с чем сохранится неустойчивый характер погоды – в северной половине республики пройдет снег с низовой метелью, на юге ожидаются осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юго-западе, юго-востоке – гололед, ночью в горных и предгорных районах Туркестанской области – гроза.

Как сообщалось ранее, синоптики объявили штормовую погоду в восьми регионах РК 7 февраля.
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