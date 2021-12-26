Снег на большей части территории Казахстана прогнозируют 27 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана 27 декабря ожидается снег, на западе - осадки, на севере, западе, востоке и в горных районах юго-востока ожидаются усиление ветра с метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 тепла градуса тепла, днём 3-5 тепла.

В Актобе облачно, снег, ветер 9-14, порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 7-9 градусов мороза, днём 2-4 мороза.

В Атырау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём до 2 тепла.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днём 12-14 мороза.

В Кокшетау переменная облачность, снег, ветер 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днём 10-12 мороза.

В Костанае облачно, снег, ветер 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 20-22 градуса мороза, днём 4-6 мороза.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём 2-4 мороза.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днём 13-15 мороза.

В Петропавловске облачно, снег, ветер 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 23-25 градусов мороза, днём 9-11 мороза.

В Талдыкоргане облачно, дождь, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём -1 до 3 тепла.

В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 0-2 мороза.

В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза и днём - 1 до 1 тепла.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 16-18 градусов мороза, днём 12-14 мороза.

Усть-Каменогорске переменная облачность, снег, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 3-5 мороза.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса мороза, днём 11-13 мороза.

В Алматы облачно, снег, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 1-3 градуса мороза, днём до 2 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём от -1 до +1 градуса.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах.