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    Снег, метель и гололед: штормовая погода ожидается в столице и 16 регионах Казахстана

    2 Марта 2023, 18:43

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сильный снег, туман, гололед и метель ожидается в Астане и 16 областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В горных районах Жамбылской областиожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с, утром и днем на юго-западе, в горных районах области временами 30 м/с и более.

    В центре, на востоке Кызылординской области ожидаются гололед, туман.

    3 марта днем на востоке Карагандинской области ожидается сильный снег. На севере, востоке области низовая метель, гололед, на юге области - туман. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Караганде временами ожидаются низовая метель, гололед.

    В центре, на юге Алматинской области ожидается ветер западный, порывы 15-20 м/с.

    Ночью 3 марта на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидается гололед. Утром на северо-востоке области ожидается туман. В Актау ночью ожидается гололед.

    В Астане 3 марта ночью ожидается низовая метель. гололед. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

    3 марта ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Днем на севере, востоке области - низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

    На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на севере, востоке области порывы 23 м/с. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

    На западе, севере Актюбинской области ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

    На юге, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (преимущественно снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 15-20 м/с.

    На севере, востоке Улытауской области ожидаются низовая метель, гололед. На юге области туман. Ветер юго-западный, западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

    Утром и днем в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. Днем в горных районах ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, западе, в горных и предгорных районах 15-20, днем на горных перевалах порывы 23-28 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), на дорогах - гололедица, на севере, востоке области - низовая метель. Ветер южный, юго-западный, 15-20, порывы 23-28 м/с. Повышение температуры воздуха ночью до 0-5°, днем до 3-8° тепла.

    В Абайской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), на дорогах гололедица. На севере, западе области низовая метель. Ветер южный, юго-западный 15-20, порывы 23-28 м/с. Повышение температуры воздуха ночью до 0-3°, днем до 3-8° тепла.

    На севере, западе, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, 15-20 м/с, днем на большей части области порывы 23-28 м/с.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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