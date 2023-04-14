Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Погода

    Снег, метель и гололед ожидаются на севере Казахстана 15-17 апреля

    14 Апреля 2023, 13:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Снежная и ветренная погода ожидается на севере Казахстана в ближайшие три дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    По прогнозам «Казгидромета», территория Казахстана окажется под властью активного, влажного циклона из районов Черного моря и холодного арктического воздуха из районов Скандинавского полуострова. Столкновение холода и тепла уже привел к активизации фронтальных разделов, в связи с этим ожидается неустойчивая погода.

    «Пройдут осадки, временами сильные осадки: на западе - в виде дождя, в северных регионах – дождь, переходящий в снег, метель, гололед и туман. Поэтому завтрашнее утро жителей северных регионов страны встретит снежной и ветреной погодой. В южных регионах также ожидается спад жары и выпадение сильных дождей с грозами и градом. По всей территории ожидается сильный ветер, на юге страны - с порывами 30 м/с и более», - говорится в сообщении.

    В Западно-Казахстанской, с 16 апреля в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, с 17 апреля в Туркестанской областях в ночные часы ожидаются заморозки, добавили синоптики.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Казгидромет Регионы Погода
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какой будет погода в период посевной в СКО
    Дожди на большей части Казахстана ожидаются 23 апреля
    Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в Астане, Алматы и еще трех городах
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    3 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    4 Какой будет погода в период посевной в СКО
    5 Работников нефтяных и сервисных предприятий Жанаозена начали анкетировать
    Новости партнеров