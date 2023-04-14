Снег, метель и гололед ожидаются на севере Казахстана 15-17 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Снежная и ветренная погода ожидается на севере Казахстана в ближайшие три дня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам «Казгидромета», территория Казахстана окажется под властью активного, влажного циклона из районов Черного моря и холодного арктического воздуха из районов Скандинавского полуострова. Столкновение холода и тепла уже привел к активизации фронтальных разделов, в связи с этим ожидается неустойчивая погода.

«Пройдут осадки, временами сильные осадки: на западе - в виде дождя, в северных регионах – дождь, переходящий в снег, метель, гололед и туман. Поэтому завтрашнее утро жителей северных регионов страны встретит снежной и ветреной погодой. В южных регионах также ожидается спад жары и выпадение сильных дождей с грозами и градом. По всей территории ожидается сильный ветер, на юге страны - с порывами 30 м/с и более», - говорится в сообщении.

В Западно-Казахстанской, с 16 апреля в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, с 17 апреля в Туркестанской областях в ночные часы ожидаются заморозки, добавили синоптики.



