Снег, метель, гололед - прогноз погоды в Казахстане 3 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 3 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Под влиянием отрога антициклона на западе и севере РК ожидается погода без осадков. На остальной территории республики с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, где пройдут осадки (дождь, снег), на севере, востоке и в центре – в виде снега, ночью на востоке – сильный снег. На большей части республики ожидаются туман, усиление ветра, на севере, востоке и центре страны – гололед, низовая метель», - говорится в сообщении «Казгидромета».

В северной половине Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Карагандинской областей ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской - с порывами до 23 м/с.

На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, ночью на востоке области - низовая метель.

Днем на северо-востоке Алматинской области, на севере, западе Туркестанской, ночью на севере, днем на большей части Кызылординской области, на западе, севере и востоке Атырауской, на севере, юге, и в центре Актюбинской областей ожидается ветер 15-20 м/с, в Кызылординской и Туркестанской областях - с порывами до 23 м/с.

На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, днем на северо-востоке и в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман, на юге – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-востоке Мангыстауской области ожидается усиление ветра с пыльной бурей 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

В Павлодарской области ожидается гололед.

Ранее сообщалось, что в десяти областях страны объявлено штормовое предупреждение.