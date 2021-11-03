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    18:25, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Снег, метель, гололед - прогноз погоды в Казахстане 3 ноября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 3 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Под влиянием отрога антициклона на западе и севере РК ожидается погода без осадков. На остальной территории республики с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, где пройдут осадки (дождь, снег), на севере, востоке и в центре – в виде снега, ночью на востоке – сильный снег. На большей части республики ожидаются туман, усиление ветра, на севере, востоке и центре страны – гололед, низовая метель», - говорится в сообщении «Казгидромета».

    В северной половине Восточно-Казахстанской, на севере, востоке Карагандинской областей ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской - с порывами до 23 м/с.

    На севере, западе, востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед, ночью на востоке области - низовая метель.

    Днем на северо-востоке Алматинской области, на севере, западе Туркестанской, ночью на севере, днем на большей части Кызылординской области, на западе, севере и востоке Атырауской, на севере, юге, и в центре Актюбинской областей ожидается ветер 15-20 м/с, в Кызылординской и Туркестанской областях - с порывами до 23 м/с.

    На севере и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, днем на северо-востоке и в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман, на юге – усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на северо-востоке Мангыстауской области ожидается усиление ветра с пыльной бурей 15-20 м/с.

    Ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

    В Павлодарской области ожидается гололед.

    Ранее сообщалось, что в десяти областях страны объявлено штормовое предупреждение.

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