Снег и ветер прогнозируют на востоке и севере Казахстана 13 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние Арктический антициклон, с которым сохранится морозная погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

На востоке, севере, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов 13 января пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью. На юго-востоке республики - туман.

Ночью на севере, в горных районах Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Жетысуской областей сохраняется сильный мороз до -30-35 градусов.

Ранее сообщалось, что в 10 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.