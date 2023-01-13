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    Снег и ветер прогнозируют на востоке и севере Казахстана 13 января

    13 Января 2023, 00:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории Казахстана по-прежнему будет оказывать влияние Арктический антициклон, с которым сохранится морозная погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    На востоке, севере, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов 13 января пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью. На юго-востоке республики - туман.

    Ночью на севере, в горных районах Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Жетысуской областей сохраняется сильный мороз до -30-35 градусов.

    Ранее сообщалось, что в 10 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
    Казгидромет Погода Природа
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