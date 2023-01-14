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    Снег и усиление ветра прогнозируют на востоке и севере Казахстана 14 января

    14 Января 2023, 00:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории Казахстана 14 января по-прежнему будет оказывать влияние Арктический антициклон, с которым сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

    На востоке, севере, в центре республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет снег, усилится ветер с низовой метелью. На юго-востоке страны - туман.

    Ночью на севере, в горных районах Алматинской, Жамбылской и Жетысуской областей сохранится сильный мороз до -30-33 градусов. В Туркестанской области сохраняется сильный мороз до -25 градусов.

    Ранее сообщалось, что в ряде регионов Казахстана 14 января объявили штормовое предупреждение.
    Казгидромет Погода Природа
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