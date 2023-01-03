Снег и усиление ветра ожидаются в Казахстане 3 января

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием ложбины циклона и атмосферных фронтов 3 января в Казахстане ожидается снег, на западе, в южных регионах – осадки (дождь, снег). На большей части РК ожидаются туман, гололед, усиление ветра, метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».