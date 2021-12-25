Снег и туман - погода 26 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 26 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

« С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидаются снег, на западе, в южной половине страны - осадки, утром и днем в горных и предгорных районах - сильные осадки в виде дождя и снега, туман, на юге, западе - гололед, в северной половине - низовая метель, на западе, юго-востоке - усиление ветра», - говорится в сообщении «Казгидромета».

На юго-востоке Акмолинской области ожидается низовая метель.

В Алматинской области ночью и утром на юге области - туман, в районе Алакольских озер - усиление ветра 17-22 м/с.

На юге, западе области, и в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гололед, в горных районах низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, на севере области - низовая метель, усиление ветра 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

На северо-западе в Атырауской области ожидаются туман, гололед, на большей части - усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе в Актюбинской области ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере в Костанайской, на юго-западе в Северо-Казахстанской, на востоке Павлодарской, на востоке и на юге Карагандинской областей ожидается туман.

На юге, западе в Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на севере, в центре области - туман.

На севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман, в горных районах - усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на юге Кызылординской области ожидается гололед.