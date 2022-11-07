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Снег и туман ожидаются в северных регионах Казахстана 7 ноября

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
7 Ноября 2022, 00:40
Снег и туман ожидаются в северных регионах Казахстана 7 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Туман, гололед, а также порывистый ветер с метелью ожидаются в северных регионах Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 4-6 тепла. На севере, в центре области небольшой дождь, снег.

В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов мороза, днем до 2 мороза. На юге области преимущественно дождь. Утром на севере, востоке области туман.

В Атырау облачно, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 2-4 тепла.

В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днем 1-3 тепла. На севере, юге области осадки (дождь, снег), туман, гололед.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем до 2 градусов тепла. На юге, востоке области осадки (дождь, снег), туман, гололед.

В Кокшетау переменная облачность, небольшой снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем до 2 мороза. На севере и западе области небольшой снег.

В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов тепла, днем 12-14 тепла. Утром на юге, в центре области и горных районах туман.

В Костанае облачно, небольшой снег, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днем до 2 мороза. На севере, востоке области небольшой снег, туман.

В Кызылорде облачно, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днем 5-7 тепла. В центре, на востоке, западе области осадки (дождь, снег). На севере области туман.

В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днем 1-3 тепла. На севере области небольшие осадки, туман.

В Петропавловске облачно, снег, гололед, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 1-3 мороза. На большей части области снег. На севере, востоке – гололед, низовая метель.

В Семее облачно, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 2-4 тепла. На западе, юге, в центре области осадки. На юге области туман, гололед.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днем 12-14 тепла. На юге, севере области дождь, в горных районах – осадки, туман.

В Таразе переменная облачность, временами дождь, ветер 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днем 10-12 тепла. На юго-западе, севере области временами сильный дождь, в горных районах – дождь, снег.

В Туркестане облачно, временами дождь, ветер 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 8-10 градусов тепла. На севере дождь, в горных и предгорных районах сильный дождь, туман.

В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем 1-3 тепла. На севере, западе области ожидается туман.

В Усть-Каменогорске облачно, осадки (дождь, снег), ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью до 2 градусов мороза, днем 3-5 тепла. На востоке, в центре области осадки (дождь, снег). На севере – туман, гололед.

В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днем от 0 до -2 градуса.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 4-6 градусов тепла, днем 13-15 тепла.

В Шымкенте облачно, дождь, временами сильный, ветер 8-13, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 8-10 градусов тепла.

Ранее сообщалось, что в Алматы, Шымкенте и 11 регионах Казахстана ожидается штормовая погода.

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